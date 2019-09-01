Тренер сборной: чемпионат мира по маунтинбайку в Канаде стал неудачным для россиян

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпионат мира 2019 года по маунтинбайку стал для сборной России неудачным турниром. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер сборной России Николай Крутилин.

Чемпионат мира прошел в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября, турнир являлся квалификационным к Олимпиаде-2020. На чемпионате мира мужчины и женщины разыграли восемь лицензий на Игры в Токио (по четыре путевки в элитной и молодежной категориях), россияне не смогли завоевать ни одной. Большая часть участников Олимпиады в маунтинбайке определится по олимпийскому рейтингу, итоги которого подведут 28 мая 2020 года. Всего на Играх выступят по 38 мужчин и женщин, каждая страна сможет заявить не более трех мужчин и трех женщин.

"Чемпионат для нас, мягко говоря, неудачный. Какие-то минимальные очки, на которые мы рассчитывали, мы набрали, которые пойдут в зачет и к мужчинам, и к женщинам. Не очень удовлетворяет выступление в категории "элита", больше надеялись на Антона Синцова, но были заминки и перед чемпионатом мира, и на самом чемпионате. На первом круге случилось падение, которое не позволило ему побороться за высокие места", - отметил Крутилин.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева заняла 33-е место в дисциплине "кросс-кантри" на чемпионате мира. Ранее в августе 41-летняя спортсменка заявила о завершении карьеры. На счету Калентьевой победы на этапах Кубка мира (2004, 2005, 2007), две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

"Огромное спасибо нужно сказать Ирине Калентьевой, столько лет она тащит на себе весь маунтинбайк. Она нашла в себе силы приехать сюда, выступить в гонке, возможно, она планировала выступить лучше, но и по данной ситуации ее результат неплох, - добавил Крутилин. - Мы планировали на этот чемпионат мира взять еще Веру Медведеву, но она перед этапом Кубка мира в Италии сломала ключицу. Поэтому среди женской элиты выступала только Калентьева, она нас подстраховала, выступила и поборолась".

"Ничего страшного не произошло, будем готовиться дальше. Приложим все силы, чтобы в общем порядке попасть на Олимпийские игры", - заключил собеседник ТАСС.