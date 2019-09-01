Без VAR все могло быть иначе. "Зенит" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гола стал полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков. Для 36-летнего футболиста этот мяч стал первым за два года - в предыдущий раз он поразил ворота соперника в матче чемпионата России против грозненского "Ахмата" (4:0) 13 августа 2017 года. Эта встреча стала 56-й в российской истории противостояния "Спартака" и "Зенита". Команда из Санкт-Петербурга упрочила лидерство в очном противостоянии, одержав 21-ю победу. Красно-белые в играх с действующими чемпионами России брали верх 19 раз, еще 16 матчей завершились вничью. При этом "Зенит" впервые с ноября 2012 года сумел обыграть "Спартак" в матче чемпионата России в Москве - та встреча, прошедшая в "Лужниках", завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

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Перед началом матча на стадионе "Открытие-Арена" состоялась презентация полузащитника "Спартака" Алекса Крала, который стал последним новичком красно-белых в летнее трансферное окно. За москвичей 21-летний чех будет выступать под 33-м номером. Его контракт с новым клубом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила около €12 млн. После игры молодой футболист отметил, что его поразила атмосфера на стадионе, и отдал должное фанатам своей новой команды. Играм между принципиальными соперниками предшествуют красочные перфомансы от болельщиков, в которых они зачастую пытаются задеть игроков противоположной команды. В этот вечер все было иначе. Фанаты красно-белых, помимо большого полотнища, на котором были изображены игроки, растянули небольшой баннер, выразив поддержку бывшему полузащитнику "Спартака" Василию Кулькову, у которого, по неофициальной информации, недавно был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Поклонники "Зенита", в свою очередь, почтили память жертв трагедии в Беслане в 2004 году. Все решил VAR Первые минуты матча команды провели в силовой борьбе в центре поля, всплесками активности у ворот обеих команд стали опасные, но не результативные удары Зелимхана Бакаева и Артема Дзюбы. В основном игра проходила под контролем хозяев поля, а у гостей не получался выход из обороны. К середине первого тайма красно-белые могли записать себе в актив атаку, которая завершилась взятием ворот Андрея Лунева, отмененным из-за положения вне игры, а также опасный удар в исполнении Андре Шюррле. Игроки "Зенита" гораздо реже вынуждали вступать в игру голкипера "Спартака" Александра Максименко. Не самый опасный штрафной вкупе с неуверенной игрой на выходе Лунева привел к тому, что Бакаев, оказавшись первым на подборе, нашел момент для удара и открыл счет - 1:0. Болельщики отпраздновали это событие бурно, но радость оказалась недолгой - вмешалась система видеоассистента рефери (VAR). Главный арбитр встречи Виталий Мешков, посмотрев повтор, принял решение отменить гол, поскольку полузащитник перед ударом подыграл себе рукой. Одна из редких атак "Зенита" в первом тайме завершилась угловым, после розыгрыша которого гол был забит по всем правилам. Акцентированный навес в штрафную и неудачный рикошет от защитника позволили Жиркову подобрать мяч на углу штрафной и неотразимо пробить в дальний верхний угол ворот Максименко. Ветеран "Зенита" и сборной России далеко не в первый раз забивает подобным образом, но самый памятный из похожих голов он также забил в ворота "Спартака" - девять лет назад будучи игроком лондонского "Челси" в матче Лиги чемпионов он поразил ворота красно-белых при заполненных трибунах "Лужников". Тот мяч остался единственным для российского игрока в составе клуба из Лондона.

В перерыве повод для радости возник как минимум у одного болельщика "Спартака", который принял участие в конкурсе от одного из спонсоров клуба. Он отважился на удар по воротам от углового флага, попал точно в цель и выиграл 1 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, такое произошло впервые с начала проведения акции. Во втором тайме "Спартак" всеми силами пытался изменить ситуацию, но по-настоящему опасных моментов у ворот Лунева так и не создал. "Зенит", напротив, заняв выжидательную позицию, мог увеличить преимущество и снять все вопросы о победителе. Один только Дзюба упустил два хороших момента - сначала после его удара мяч пролетел рядом со штангой, а спустя несколько минут защитник красно-белых принял на себя удар из убойной позиции. "Спартак" старался исправить положение за счет индивидуального мастерства Шюррле, Бакаева и Гуса Тила, но ни одному из них в этот вечер не удалось забить. "Спартак" боролся не только с "Зенитом", но и с вирусом Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что игроки его команды слишком часто нарушали правила на подступах штрафной Лунева. "Игра нервная и незрелищная для болельщиков, - сказал он. - "Зенит" постарался сыграть надежно в обороне, что и удалось. Мы допустили много необязательных штрафных". Говоря о единственном мяче в этой встрече, специалист признал, что Жиркову повезло. "Удар у Жиркова получился шикарный, это удача. Десять из десяти он не забьет, конечно", - отметил он.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не стал списывать поражение на состояние здоровья игроков. "Открою нюансы - "Спартак" накануне посетил вирус, многие футболисты играли с температурой, - сказал он. - Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя". Специалист выразил уверенность в том, что команда продолжит прогрессировать, несмотря на то, что за последнюю неделю она потерпела два поражения - в четверг красно-белые дома уступили португальской "Браге" (1:2) и не смогли пробиться в групповую стадию Лиги Европы, а в воскресенье проиграли "Зениту". "Все осознают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч "Зениту". Но ребята готовы прогрессировать и будут прогрессировать, 100 процентов", - подчеркнул он. "Зенит" мог проиграть, если бы не VAR Дзюба после финального свистка признал, что матч получился эмоционально непростым, а также остался доволен тем, что на встрече работала система видеоассистента рефери. "Очень хорошо, что на матче был VAR, если бы не он, могли бы и проиграть, - сказал он. - Считаю, победили заслуженно. Во втором тайме "Спартак" играл неплохо, атаковал, но у них не было ни одного момента, а мы могли забить еще". С нападающим сине-бело-голубых не согласился защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия. "Я считаю, что сегодня мы играли лучше, - отметил он. - Ясно, что результат плохой, но моменты у нас были. Мы знали, что "Зенит" будет так действовать, а игра получится ломанной, мы старались выходить в атаку низом, во втором тайме мы больше играли на чужой половине, но нас подвела реализация".

Вместе с тем, он не стал акцентировать внимание на том, что гол Бакаева был отменен после применения новых технологий. "Я с уважением отношусь к судьям и к VAR", - добавил Джикия. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в разговоре с ТАСС отметил, что его команда одержала заслуженную победу, несмотря на то, что "Спартак" больше владел преимуществом. "Игра держала в напряжении все 90 минут, - отметил он. - "Спартак" больше владел преимуществом, но если говорить объективно, то по количеству голевых моментов "Зенит" превзошел москвичей - мы создали пять опасных ситуаций, а красно-белые максимум две. Сегодня мы также увидели необходимость VAR". После восьми туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Выше за счет дополнительных показателей располагается "Краснодар", который в воскресенье со счетом 4:2 в Екатеринбурге обыграл "Урал". Тройку лучших, также набрав 17 очков, замыкает "Ростов", в субботу со счетом 2:1 переигравший "Локомотив". Железнодорожники опустились на пятую позицию (14 очков), позволив подняться выше ЦСКА, который в Туле победил местный "Арсенал" - дебютными голами в составе армейцев отметились полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Седрик Гогуа, перешедший в московскую команду в конце августа. "Спартак" с 14 очками располагается на шестой позиции. В других матчах восьмого тура "Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью (0:0), "Уфа" на своем поле уступила "Оренбургу" (1:2), "Рубин" в Казани разгромно проиграл "Сочи" (0:3), а "Ахмат" и "Тамбов" не выявили победителя - 1:1.