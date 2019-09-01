СМИ: футболист "Хетафе" Оливера был арестован за агрессию в адрес сотрудника полиции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уругвайский защитник испанского футбольного клуба "Хетафе" Матиас Оливера был арестован за агрессию, проявленную в адрес сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Digital de Albacete.

По информации источника, инцидент с участием 21-летнего игрока произошел возле отеля в городе Альбасете в ночь на воскресенье. Полиция прибыла на место инцидента по вызову о драке, в которой участвовал уругваец. Футболист проявил агрессию по отношению к полицейскому, за что и был арестован. Задержанный провел ночь в участке и был отпущен в воскресенье после того, как все участники инцидента дали показания.

Сообщается, что в понедельник состоится заседание совета директоров "Хетафе", на котором его члены намерены определить дисциплинарные санкции в отношении игрока. "Хетафе" является одним из соперников "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы.

Футболист перешел в "Хетафе" летом 2017 года и провел за клуб 18 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2018/19 Оливера с июля 2018 года по январь 2019 года выступал на правах аренды за испанский "Альбасете". Также Оливера играл за уругвайские "Насьональ", в составе которого он стал чемпионом страны (2016), и "Атенас".

В составе сборной Уругвая среди игроков не старше 20 лет Оливера провел 20 матчей, в которых трижды отличился и сделал одну результативную передачу, вместе с командой он стал чемпионом Южной Америки (2017).