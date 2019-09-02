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НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Барбашев подписал новый контракт с "Сент-Луисом"

Соглашение рассчитана на два года, за которые он заработает $2,95 млн
Иван Барбашев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Иван Барбашев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Российский нападающий Иван Барбашев заключил новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан на два года, за которые он заработает $2,95 млн. Прежнее соглашение игрока истекло 1 июля.

В прошлом сезоне Барбашев вместе с "Сент-Луисом" стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он провел 80 матчей и набрал 26 очков (14 шайб + 12 передач), в плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 25 матчах.

За "Сент-Луис" Барбашев выступает с 2016 года. За три сезона в НХЛ он провел 163 матча в регулярных чемпионатах и набрал 51 (26+25) очко.

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