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Мировой футбол

Южная Корея и КНДР обсуждают возможность проведения матча отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне

Футбольные сборные стран играют в одной отборочной группе

ТАСС, 2 сентября. КНДР и Южная Корея обсуждают возможность проведения матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными сборными в Пхеньяне. Об этом сообщил представитель министерства объединения Ли Сан Мин, цитирует которого Yonhap.

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азия. Также вместе с ними выступят команды Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки. Первый матч корейские сборные должны провести 15 октября в КНДР, второй - 4 июня 2020 года в Южной Корее. В августе Федерация футбола КНДР уведомила Азиатскую конфедерацию футбола о намерении провести первую игру в Пхеньяне.

"Федерации футбола КНДР и Южной Кореи через Азиатскую конфедерацию футбола обсуждают детали, касающиеся вопросов игроков и вещания", - сказал Ли Сан Мин.

Сборные КНДР и Южной Кореи находились в одной группе в отборочном турнире к ЧМ-2010 и должны были играть друг с другом дома и в гостях. Однако тогда оба матча были сыграны на нейтральном поле - в Шанхае.

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КНДРРеспублика КореяМировой футбол
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