{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по баскетболу

Базаревич: южнокорейцы играют в интересный баскетбол, но им не хватает роста

Российские баскетболисты сыграют с южнокорейской командой во втором туре группового этапа Кубка мира
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Южной Кореи играет в интересный баскетбол, но игроки нынешнего состава на Кубке мира недостаточно высокорослые. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник главный тренер российской сборной Сергей Базаревич.

На эту тему
И за того парня. Российские баскетболисты с победы стартовали на КМ, несмотря на потери

В понедельник сборная России проведет второй матч первого группового этапа Кубка мира против сборной Южной Кореи, начало - 15:30 мск. В субботу российские баскетболисты одержали победу над командой Нигерии - 82:77. Южнокорейцы в первом туре проиграли команде Аргентины - 69:95. 

"Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде, - сказал Базаревич. - Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению".

"Кубок мира - это событие, и мы рады быть частью этого события", - добавил Базаревич.

Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Теги
Кубок мира по баскетболу
Мировой футбол
Южная Корея и КНДР обсуждают возможность проведения матча отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне
Футбольные сборные стран играют в одной отборочной группе
Читать полностью