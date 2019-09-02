Базаревич: южнокорейцы играют в интересный баскетбол, но им не хватает роста

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Южной Кореи играет в интересный баскетбол, но игроки нынешнего состава на Кубке мира недостаточно высокорослые. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник главный тренер российской сборной Сергей Базаревич.

Российские баскетболисты с победы стартовали на КМ, несмотря на потери

И за того парня.

И за того парня. Российские баскетболисты с победы стартовали на КМ, несмотря на потери

В понедельник сборная России проведет второй матч первого группового этапа Кубка мира против сборной Южной Кореи, начало - 15:30 мск. В субботу российские баскетболисты одержали победу над командой Нигерии - 82:77. Южнокорейцы в первом туре проиграли команде Аргентины - 69:95.

"Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде, - сказал Базаревич. - Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению".

"Кубок мира - это событие, и мы рады быть частью этого события", - добавил Базаревич.

Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.