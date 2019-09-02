Ребенок избежал повреждений после попадания шайбы в голову на первом матче сезона КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ребенок, которому шайба попала в голову во время матча за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Авангардом" (1:3), избежал повреждений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Встреча прошла 1 сентября. Во втором периоде шайба вылетела за пределы игровой площадки и попала в голову ребенку. Сразу после инцидента отец вынес его на руках за пределы арены.

"По нашей информации, с ним все хорошо, царапин, ссадин или ран нет, серьезного сотрясения тоже. Мы сразу же связались с родителями и передали им в подарок от клуба атрибутику", - сообщили в пресс-службе.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА примет "Ак Барс". Встреча состоится во вторник.