Чемпион мира и Европы футболист Льоренте подписал контракт с итальянским "Наполи"

ТАСС, 2 сентября. Испанский нападающий Фернандо Льоренте подписал соглашение с итальянским футбольным клубом "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу неаполитанского клуба.

По информации источника, подробности соглашения с 34-летним футболистом не разглашаются. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Предыдущим клубом Льоренте был английский "Тоттенхэм", в который он перешел летом 2017 года. В составе клуба он провел 66 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. Также Льоренте выступал за испанские "Атлетик" (Бильбао) и "Севилью", в составе которой выиграл Лигу Европы (2016), "Ювентус", вместе с которым стал трехкратным чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок Италии, и "Суонси", который выступает в чемпионате Англии.

В составе сборной Испании Льоренте стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы 2012 года. Всего за сборную он провел 24 матча, в которых отличился семь раз и сделал одну голевую передачу.