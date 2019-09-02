Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков против россиян

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Боксер Александр Поветкин выразил солидарность с решением украинца Александра Усика, который отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Александр Поветкин: хочу драться в России, чтобы там росла популярность бокса

Ранее интернет-телеканал "Громадское телевидение" со ссылкой на трансляцию Усика в Instagram сообщил, что украинский боксер не будет проводить поединки против российских боксеров, в том числе Федосовым и Поветкиным.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение Усика, Поветкин сказал: "Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал".

"Александр - он хороший, сильный боксер. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести", - добавил он.

Поветкин в субботу единогласным решением судей победил британца Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок состоялся на лондонском крытом стадионе O2 Arena ("Оу-ту арена").

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, олимпийским чемпионом 2012 года, был абсолютным чемпионом мира в весе до 90,71 кг, принял решение перейти в супертяжелую категорию.