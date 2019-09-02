Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения на тренировке перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник Черчесову исполнилось 56 лет. Игроки подарили главному тренеру футболку сборной России с 56-м номером.

6 сентября сборная России проведет выездной матч с командой Шотландии, а 9 сентября россияне также в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы - 2020 примут команду Казахстана в Калининграде.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, показав лучший результат на мировых первенствах в российской истории.