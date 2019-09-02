Сборная России по футболу начала подготовку к матчам отбора на ЧЕ без Черышева и Головина

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник на базе в Новогорске начала тренировку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана в составе 24 игроков. В тренировке не принимают участия полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, которые прибудут в расположение сборной вечером 2 сентября из испанской "Валенсии" и выступающего в чемпионате Франции "Монако" соответственно.

Ранее тренерский штаб национальной команды назвал имена 26 футболистов, которые начнут подготовку к предстоящим матчам. В субботу в игре восьмого тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Ростовом" (1:2) травму задней поверхности бедра получил полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук. Вместо него в расположение сборной был вызван полузащитник казанского "Рубина" Руслан Камболов.

Со сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).