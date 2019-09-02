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Евро-2020

Черчесов: конфликт между футболистами сборной России Джикией и Оздоевым исчерпан

В концовке матча Российской премьер-лиги "Спартак" - Зенит" игроки повздорили, одноклубникам пришлось их разнимать
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Конфликт между футболистами сборной России Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым, которые выступают за "Спартак" и "Зенит" соответственно, исчерпан. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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1 сентября состоялся матч восьмого тура чемпионата России, в котором "Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 1:0. В концовке матча между Джикией и Оздоевым разгорелся конфликт, игроков пришлось разнимать их одноклубникам.

"Сейчас Оздоев и Джикия были у меня, все хорошо, - сказал Черчесов. - Они не дрались, конфликт исчерпан. Мы одна команда".

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

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