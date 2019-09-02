Бывшая биатлонистка Услугина планирует стать тренером

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывшая биатлонистка сборной России Ирина Услугина после выхода из декретного отпуска намерена стать тренером. Об этом она рассказала ТАСС.

Услугина в июне прошлого года сообщила о решении сделать перерыв в карьере. В августе этого года она родила сына. На прошлой неделе Услугина сообщила ТАСС, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру.

"Будучи беременной, пробовала себя в роли тренера. Думаю, буду продолжать двигаться в этом направлении после декретного отпуска, возможно, и раньше", - сказала Услугина.

"Мне это интересно, нравится, да и люди во мне заинтересованы как в тренере", - добавила она.

Услугиной 31 год, она является победительницей и призером чемпионатов России. Имеет опыт выступления на чемпионатах Европы и мира. Приняла участие в трех сезонах Кубка мира, лучший результат показала в 2018 году - девятое место в гонке преследования на этапе в Тюмени.