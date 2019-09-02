Футболист сборной России Комличенко не отвлекается на разговоры о смене клуба

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий чешского футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко сосредоточен на работе в сборной России и не отвлекается на разговоры о возможном переходе в другую команду. Об этом 24-летний форвард сказал журналистам после завершения тренировки на базе в Новогорске.

2 сентября в России закрывается трансферное окно. По данным российских СМИ, Комличенко может продолжить карьеру в ЦСКА. Ранее существовал вариант, при котором форвард мог перейти в "Локомотив", но стороны не смогли договориться об условиях контракта игрока.

"Ситуация с клубом никак не влияет, все мысли о сборной - я в хорошем физическом состоянии, - сказал Комличенко. - С тренером пока не обсуждал свою роль, я должен быть готов к выходу на поле".

"Куда перейду? Не могу пока сказать, завтра все узнаете. Не читаю про себя новости, времени мало", - добавил форвард.

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).