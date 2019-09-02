Черчесов: шотландцы являются одним из главных конкурентов россиян в отборе на ЧЕ-2020

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Шотландии является одним из главных конкурентов российских футболистов в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Сборная Бельгии лидирует с 12 очками, третьими идут казахстанцы (6 очков), четвертыми - шотландцы (6). Пятое место занимает команда Кипра (3 очка), замыкает таблицу сборная Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.

"Сборная Шотландии - один из главных конкурентов. У них есть тоже несколько потерь, но мы готовимся к конкретному матчу, это спринт, а не долгий турнир. Изучаем соперника, пока ничего не показывали ребятам, теорию заменим праздничным тортом. Самое главное, что они в хорошем настроении, это лучший подарок", - отметил Черчесов.

Приглашение в сборную получил 36-летний полузащитник "Зенита" Юрий Жирков, который 1 сентября забил победный мяч в ворота "Спартака" (1:0) в матче чемпионата России. "Вчерашняя игра показала, почему он с нами. Мы рады его видеть, пока непонятно, сколько он сыграет, все зависит от тактики", - сказал Черчесов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.