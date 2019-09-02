Десятиборец Шкуренев готовится к ЧМ и пропустит чемпионат России в Сочи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы - 2018 десятиборец Илья Шкуренев в настоящее время готовится к чемпионату мира в Катаре, поэтому участие в командном первенстве России в Сочи не значится в его планах. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов.

28-летний Шкуренев, получивший в начале года от Международной ассоциации легкоатлетических федераций нейтральный статус, в марте занял третье место на чемпионате Европы в помещении, который проходил в британском Глазго. В летнем сезоне он принимал участие в двух состязаниях десятиборцев - в конце мая на турнире в Австрии Шкуренев показал 16-й результат, месяц спустя во Франции россиянин не сумел завершить выступление. Норматив для участия в чемпионате мира - 2019 спортсмен выполнил на прошлогоднем чемпионате Европы в Берлине, где стал вторым.

"Сейчас Илья готовится к чемпионату мира и на командном первенстве страны в Сочи он выступать не будет. Со здоровьем сейчас у него никаких проблем нет, надеюсь, что так будет и в Катаре", - сказал Желанов.

Два года назад на чемпионате мира в Лондоне Шкуренев досрочно прекратил выступление после того, как травмировал ногу в барьерном спринте.

По словам тренера, пропустит сочинский турнир и 22-летний Артем Макаренко, также имеющий нейтральный статус. "Этот сезон для Артема завершен, скоро он начнет подготовку к следующему, олимпийскому", - заметил собеседник ТАСС. У Макаренко нет выполненного норматива для участия в чемпионате мира - 2019.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 4 по 6 сентября, чемпионат мира в Дохе - с 27 сентября по 6 октября.