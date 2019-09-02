В волгоградском училище олимпийского резерва открыты две спортплощадки

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Современная площадка с тренажерами и игровое поле с трибунами открыты в понедельник в училище олимпийского резерва в Волгограде по региональному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Арена с тренажерами площадью 600 кв. м и игровая площадка для соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и теннису с трибунами на 50 мест общей площадью 1,2 тыс. кв. м торжественно открыты сегодня в волгоградском училище олимпийского резерва", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в ходе реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" в 2019 году планируется приобрести несколько комплектов спортивно-технологического оборудования. "В частности, регион получит футбольное поле с подогревом для обустройства стадиона "Пищевик", хоккейное оборудование для спортивной школы по зимним видам спорта", - уточнили ТАСС в областном комитете физической культуры и спорта.

Также в рамках нацпроекта до конца года будет закуплено оборудование для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, которые появятся в Среднеахтубинском районе и Волгограде - для занятий и проведения турниров по гандболу. В 2020-2021 годах возведут футбольный манеж в Дубовском районе, смонтируют искусственные футбольные поля в Николаевском и Дубовском районах. В рамках регионального проекта "Устойчивое развитие сельских территорий" в Волгоградской области до конца года будут построены две многофункциональные спортивные площадки - в хуторе Лиманном Палласовского района и в станице Нехаевской - районном центре Нехаевского района.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.