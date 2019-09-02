Клопп и Гвардиола вошли в тройку претендентов на звание тренера года по версии ФИФА

ТАСС, 2 сентября. Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и аргентинский главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Все специалисты работают в клубах чемпионата Англии. "Ливерпуль" под руководством Клоппа в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. Возглавляемый Гвардиолой "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. "Тоттенхэм" под руководством Почеттино стал финалистом Лиги чемпионов.

Также ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера женских команд. В список вошли Джилл Эллис (сборная США), Фил Невилл (сборная Англии) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов). При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 25 мая 2018 года по 7 июля 2019-го.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.