Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в тройку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА

ТАСС, 2 сентября. Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Клопп и Гвардиола вошли в тройку претендентов на звание тренера года по версии ФИФА

В прошлом сезоне "Ливерпуль" с ван Дейком в составе стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии, уступив "Манчестер Сити". Ранее ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Месси и Роналду. В июле в составе сборной Нидерландов 28-летний игрок дошел до финала Лиги наций УЕФА, где его команда уступила сборной Португалии (0:1).

Месси в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, дошел вместе с "Барселоной" до полуфинала Лиги чемпионов, где испанская команда уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4), а вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Роналду в сезоне-2018/19 завоевал титул чемпиона Италии, дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где "Ювентус" проиграл голландскому "Аяксу" (1:1, 1:2), а в составе национальной команды Португалии выиграл Лигу наций.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.