Состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира определится 8 ноября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Состав сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20 будет утвержден на заседании тренерского совета 8 ноября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"Состав команды на первые этапы Кубка мира у нас будет определен 8 ноября на тренерском совете, который пройдет сразу после окончания Кубка России", - сказал Чудинов.

Кубок России пройдет с 6 по 8 ноября в Сочи и станет одним из этапов отбора в национальную команду. "В Сочи в феврале пройдет чемпионат мира, поэтому результаты, показанные спортсменами на этой трассе, будут играть очень важную роль при формировании команды. Также мы будем учитывать и то, как наши саночники выступят на контрольных стартах в норвежском Лиллехаммере в середине октября", - подчеркнул главный тренер.

В состав сборной России на этапы Кубка мира войдут 6 мужчин, 5 женщин и 3 двухместных экипажа. После окончания североамериканских этапов в состав могут быть внесены коррективы.

Первый этап Кубка мира пройдет с 24 по 26 ноября в австрийском Иглсе. Чемпионат мира состоится в Сочи с 14 по 16 февраля, чемпионат Европы - в Лиллехаммере с 18 по 19 января.