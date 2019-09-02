Нойштедтер: футболисты сборной России нацелены привезти из Шотландии три очка

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу нацелена обыграть команду Шотландии в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом в понедельник журналистам заявил защитник российской команды Роман Нойштедтер.

Со сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". 9 сентября в Калининграде россияне встретятся со сборной Казахстана.

"С Казахстаном уже играли, с Шотландией - нет, думаю, что там будет интересная игра и хорошая атмосфера. Они сильны по физическим данным, с первых минут, думаю, они будут прессинговать и давить нас в атаке. Надо будет играть в спокойный футбол, время покажет, как нам их пройти и прилететь домой с тремя очками - это наша цель", - отметил Нойштедтер.

По мнению защитника сборной России Вячеслава Караваева, шотландцы будут играть в агрессивный футбол. "Это будут тяжелые игры, особенно против шотландцев, британские команды всегда играют в агрессивный футбол. Мы постараемся показать свой максимум и выиграть. Сборная в отличном состоянии, в хорошем настроении, проблем нет, готовимся", - сказал игрок.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Сборная Бельгии лидирует с 12 очками, третьими идут казахстанцы (6 очков), четвертыми - шотландцы (6). Пятое место занимает команда Кипра (3 очка), замыкает таблицу сборная Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.