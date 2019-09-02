Алиссон и Эдерсон вошли в тройку претендентов на звание вратаря года по версии ФИФА

ТАСС, 2 сентября. Бразильские вратари английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" Алиссон и Эдерсон соответственно, а также немецкий голкипер испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего вратаря года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда лучшему вратарю вручается с 2017 года, ее первым обладателем стал итальянец Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), в прошлом году этого звания удостоился бельгиец Тибо Куртуа, который выступал в составе английского "Челси", а в настоящий момент является игроком испанского "Реала" (Мадрид). 29 августа Алиссон был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона, он перешел в "Ливерпуль" прошлым летом и в минувшем сезоне стал с клубом победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии. Эдерсон стал чемпионом Англии, обладателем кубка страны и Кубка английской лиги, в составе сборной Бразилии оба голкипера одержали победу на Кубке Америки. В прошлом сезоне тер Штеген стал чемпионом Испании и дошел с "Барселоной" до полуфинала Лиги чемпионов, футболист был включен в символическую сборную сезона Лиги чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также ФИФА объявила претенденток на звание лучшего голкипера, награда будет вручена впервые. В шорт-лист вошли чилийка Кристиана Эндлер (французский ПСЖ), шведка Хедвиг Линдаль (в прошедшем сезоне выступала за английский "Челси", летом перешла в немецкий "Вольфсбург") и голландка Сари ван Венендал (в прошедшем сезоне выступала за английский "Арсенал", летом перешла в испанский "Атлетико" из Мадрида).

В шорт-лист претендентов на звание лучшего гола вошли забитые мячи аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, колумбийского полузащитника аргентинского клуба "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро и венгерского нападающего "Дебрецена" Даниэля Жори.

В тройку претендентов на награду лучшего болельщика вошли бразильянка Сильвия Грекко, которая рассказывала слепому сыну, что происходит на поле в матчах с участием его любимого клуба "Палмейраса", фанаты сборной Нидерландов, которые ярко поддерживали команду во время женского чемпионата мира во Франции, и уругваец Хусто Санчес, который болеет за "Серро" и посещает каждый матч главного противника - "Рамплы" - в память об умершем сыне.

Вручение наград ФИФА состоится 23 сентября в итальянском Милане.