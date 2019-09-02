Серебряный призер Европейских игр в метании копья Старыгина пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Европейских игр - 2019 в метании копья россиянка Екатерина Старыгина приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира в Катаре, так как не успеет набрать форму к этому турниру. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

24-летняя Старыгина 23 июня в рамках квалификационного командного раунда Европейских игр в Минске метнула копье на 63,57 м, установив при этом личный рекорд и выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира - 2019 в Дохе. Во время выполнения одной из соревновательных попыток спортсменка травмировала ногу.

"Операция на травмированной ноге прошла успешно, однако времени набрать форму до чемпионата мира у меня не осталось, - отметила Старыгина. - Поэтому я не буду выступать в Дохе. Теперь все мои мысли связаны со следующим сезоном, который будет олимпийским. Первый мой старт после возвращения, возможно, будет только зимой, хотя не исключено, что в первые месяцы следующего года я буду только тренироваться".

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября, Олимпийские игры - в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.