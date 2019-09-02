Болельщики использовали пиротехнику на 15 процентах матчей нынешнего сезона РПЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Болельщики команд использовали пиротехнику на 15 процентах от общего количества матчей, проведенных в чемпионате России по футболу сезона-2019/20. Об этом журналистам в понедельник сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

На данный момент в чемпионате России состоялось 64 матча, 15% от этого числа составляет 9,6.

"На 15% матчей использовалась пиротехника. В основном это происходит на матчах топ-клубов чемпионата России. Мы разработали комплекс мер, который позволит минимизировать ущерб. Конечно, сложно полностью убрать пиротехнику и мат, но у нас не хуже, чем в Европе", - отметил Мейтин.

"Мы видим, что на матчах присутствует пиротехника, с этим надо бороться. Мы понимаем, что это несет опасность, но фанаты считают, что пиротехника - это часть матча, мы обсуждали эту проблему с иностранными коллегами, нужен диалог с болельщиками, так как пиротехника несет серьезную опасность. Мы уже начали работу по этому вопросу, мы найдем диалог с фанатскими объединениями. Пока нужно действовать регрессивным способом - наказывать этих людей, не только клубы", - добавил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Девятый тур чемпионата России по футболу пройдет с 13 по 16 сентября.