Прядкин в составе рабочей группы посетит стадион "Газовик" в Оренбурге

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в составе рабочей группы в скором времени посетит домашний стадион футбольного клуба "Оренбург" для оценки соответствия арены всем требованиям лиги. Об этом Прядкин сообщил журналистам.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно.

"Я недавно говорил с президентом клуба. "Газовик" приведен в порядок в плане освещения, сейчас клуб доделывает микст-зону. Мы не будем иметь ничего против маленькой посещаемости стадиона, главное, чтобы условия на арене соответствовали уровню матчей РПЛ. Я сам скоро полечу в Оренбург в составе рабочей группы, чтобы лично все увидеть", - сказал Прядкин.

После восьми туров "Оренбург" идет на 15-м месте, имея в активе пять очков.