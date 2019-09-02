{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Прядкин в составе рабочей группы посетит стадион "Газовик" в Оренбурге

Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в составе рабочей группы в скором времени посетит домашний стадион футбольного клуба "Оренбург" для оценки соответствия арены всем требованиям лиги. Об этом Прядкин сообщил журналистам.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно.

"Я недавно говорил с президентом клуба. "Газовик" приведен в порядок в плане освещения, сейчас клуб доделывает микст-зону. Мы не будем иметь ничего против маленькой посещаемости стадиона, главное, чтобы условия на арене соответствовали уровню матчей РПЛ. Я сам скоро полечу в Оренбург в составе рабочей группы, чтобы лично все увидеть", - сказал Прядкин.

После восьми туров "Оренбург" идет на 15-м месте, имея в активе пять очков.

Теги
Российский футбол
Сборные по футболу
Уткин: травма Сулейманова является большой потерей для молодежной сборной РФ по футболу
В рамках отборочного турнира ЧЕ-2021 россияне сыграют против команд Сербии (6 сентября) и Болгарии (10 сентября)
Читать полностью