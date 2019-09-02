СМИ: бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Эрнандес перешел в "Севилью"

ТАСС, 2 сентября. Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, выступавший за английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал" (Мадрид), подписал соглашение с испанской "Севильей". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Севильи".

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три сезона.

По данным Transfermarkt, Эрнандес перешел из английского "Вест Хэма" в "Севилью" за €7,75 млн. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей за клуб, в которых отличился восемь раз и сделал три голевые передачи, в текущем сезоне он дважды появился на поле в чемпионате Англии и забил один мяч. Вместе с "Манчестер Юнайтед" игрок стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны, в составе "Реала" Эрнандес выиграл клубный чемпионат мира. Также игрок выступал за мексиканские "Гвадалахару" и "Чивас", немецкий "Байер" (Леверкузен).

В составе сборной Мексики футболист провел 108 матчей, в которых отличился 51 раз. Эрнандес является лучшим бомбардиром в истории сборной. В 2011 году он стал победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.