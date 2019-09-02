ФК "Ростов" получил предложение о расторжении договора аренды со стадионом "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.

"Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона "Ростов-Арена", - рассказал ТАСС пиар-директор клуба Денис Штанько. По его словам, причиной такого решения управляющей компании может стать то, что ФК "Ростов" систематически указывает "Спорт-Ин" на недостатки в работе стадиона "Ростов-Арена". "Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей", - уточнил Штанько.

Как подчеркнул пиар-директор, это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб "Ростов" отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции. "В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб", - пояснил представитель "Ростова".

Резервным стадионом клуба является "Олимп-2", который находится на реконструкции. По словам пиар-директора, у клуба нет информации, на каком стадионе пройдут ближайшие домашние встречи с "Ахматом", "Динамо" и "Сочи". Продажу билетов на матч с "Ахматом", который должен состояться в середине сентября, ростовский клуб еще не открыл.

"Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на "Ростов-Арене". Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договоренности со "Спорт-Ин" не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде", - заключил Штанько.

В настоящий момент ТАСС не располагает комментарием управляющей компании стадиона "Ростов-Арена".

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.