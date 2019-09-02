"Матч ТВ" в прямом эфире покажет отборочную игру Евро-2020 Россия - Казахстан

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" покажет отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами России и Казахстана в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Матч пройдет 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе. Арена приняла четыре игры чемпионата мира 2018 года.

"Матч ТВ" в прямом эфире покажет матч Россия - Казахстан. Зрители также смогут увидеть игру на канале "Матч Премьер", - сообщили в пресс-службе.

После четырех туров сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Сборная Бельгии лидирует с 12 очками, третьими идут казахстанцы (6 очков).