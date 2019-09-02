Футболист Уткин считает, что травма Сулейманова является потерей для молодежной сборной РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Травма нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова является большой потерей для молодежной сборной России по футболу в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы 2021 года. Таким мнением с журналистами в понедельник поделился партнер Сулейманова по сборной и "Краснодару" Даниил Уткин.

Молодежная сборная России сыграет против команд Сербии (6 сентября, Саранск) и Болгарии (10 сентября, София). Сулейманов получил сильный ушиб плеча в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (1:2).

"Хорошая атмосфера в сборной, все рады друг друга видеть, хороший тренировочный фон, все стараются, все работают. Сербы - очень квалифицированные футболисты, играют в европейских клубах, а по второму сопернику я ничего пока не знаю. Отсутствие Шапи является для нас большой потерей, но все равно есть футболисты, которые могут его заменить", - заявил Уткин.

"Впечатления положительные, тренируемся, готовимся к играм, настроение хорошее. На сборах будем смотреть своих соперников, примерно понимаем, как будем играть, выстраиваем свою схему, тренер нам все расскажет по соперникам. Подойдем в хорошем состоянии", - добавил форвард сборной России Вячеслав Грулев.

Помимо сборных России, Сербии и Болгарии, в пятой отборочной группе выступят команды Польши, Латвии и Эстонии.