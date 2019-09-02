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Евро-2020

Президент УЕФА приедет в Армению для присутствия на матче отбора Евро-2020 с итальянцами

Встреча пройдет 5 сентября

ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин 5 сентября прибудет в Армению для присутствия на отборочном матче чемпионата Европы - 2020 между сборными Армении и Италии. Об этом сообщила пресс-службы Футбольной федерации Армении.

"По приглашению Футбольной федерации Армении президент УЕФА Александер Чеферин 5 сентября прибудет в Армению и будет присутствовать на матче Армения - Италия, который состоится на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна", - отмечается в релизе пресс-службы.

Теги
АрменияЧеферин, АлександерЕвро-2020
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