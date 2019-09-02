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Футбол в России

Футболист Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона

20-летний полузащитник является воспитанником клуба "Васко да Гама"
Лукас Сантос EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Лукас Сантос
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 2 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды "Васко да Гама" полузащитника Лукаса Сантоса с возможностью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

По информации бразильского портала Universo Online, ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс.). ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с клубом "Васко да Гама" рассчитан до конца 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.

20-летний Сантос является воспитанником клуба "Васко да Гама", он дебютировал за основную команду в 2018 году.

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