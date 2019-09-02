Футболист Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона

ТАСС, 2 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал у бразильской команды "Васко да Гама" полузащитника Лукаса Сантоса с возможностью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
По информации бразильского портала Universo Online, ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс.). ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с клубом "Васко да Гама" рассчитан до конца 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.
⚡⚡⚡ Лукас пополнил состав #ЦСКА на правах аренды. @Lucas_santos, ты дома! https://t.co/UotmgT2nOX pic.twitter.com/gvJS7oLKLs— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 2, 2019
20-летний Сантос является воспитанником клуба "Васко да Гама", он дебютировал за основную команду в 2018 году.