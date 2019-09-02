Газизов не исключил возвращение футболиста Игбуна в "Уфу" после аренды в "Динамо"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий Сильвестр Игбун после истечения арендного соглашения с московским футбольным клубом "Динамо" может вернуться в "Уфу". Об этом ТАСС в понедельник заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В понедельник пресс-служба "Уфы" сообщила, что 28-летний Игбун перешел в "Динамо" на правах аренды с последующим правом выкупа.

"Футболист высказал свою позицию, просил новый вызов, это больше его решение. Он провел с нами четыре года, мы нашли из этой ситуации обоюдный и нормальный выход. Потеря тяжелая, но футбол тем хорош, что мы можем двигаться дальше. Спасибо Слаю, он нам помогал, мы ему помогали. Держать немотивированного игрока с большой зарплатой сложновато для нас", - заявил Газизов.

"Условия сделки нас абсолютно устраивают. Думаю, Слай окажет "Динамо" хорошую помощь, он там раскроется по-новому. Может ли он вернуться в "Уфу"? В футболе ничего нельзя исключать, у него контракт до июня 2021 года с нашим клубом", - заключил он.

Игбун выступал за "Уфу" с лета 2015 года, он провел за клуб 119 матчей, забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. В текущем сезоне он сыграл шесть встреч, в которых дважды отличился и сделал одну голевую передачу. Также Игбун выступал за датский "Мидтьюлланн", в составе которого стал чемпионом Дании (2015). В составе сборной Нигерии Игбун сыграл пять встреч, в которых сделал одну голевую передачу.