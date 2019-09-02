Испанские баскетболисты одержали вторую победу на Кубке мира, переиграв пуэрториканцев

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Испании по баскетболу переиграла команду Пуэрто-Рико со счетом 73:63 во втором туре предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы С проходят в китайском Гуанчжоу.

Самым результативным игроком встречи стал испанец Марк Газоль (19 очков), 17 очков набрал еще один испанец - Рики Рубио. Рубио сделал восемь подборов, Газоль - семь. По шесть результативных передач в активе испанца Руди Фернандеса и пуэрториканца Гэри Брауна.

В группе D сербы переиграли филиппинцев со счетом 126:67 и вместе со сборной Италии досрочно обеспечили себе выход во второй групповой раунд. В матче группы А поляки в овертайме оказались сильнее китайцев (79:76).

В турнирной таблице группы C после двух туров испанцы занимают первое место, имея в активе четыре очка. У сборных Туниса и Пуэрто-Рико по три набранных балла, у Ирана - два. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная Туниса сыграет с Пуэрто-Рико, испанцы встретятся с иранцами, обе встречи пройдут в среду.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Испанцы в 12-й раз принимают участие в мировом первенстве (10-й раз подряд), в 2006 году сборная Испании стала чемпионом мира. Пуэрториканцы также в 14-й раз выступают на мировом первенстве (девятый раз подряд), в 1990 году они заняли четвертое место.