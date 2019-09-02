Договор между ФК "Ростов" и "Спорт-Ин" не претерпел изменений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Договор между футбольным клубом "Ростов" и управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг" продолжает действовать без изменения условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании.

Ранее ТАСС получил в распоряжение проект соглашения о расторжении договора между "Ростовом" и "Спорт-Ин". По словам пиар-директора клуба Дениса Штанько, причиной такого решения управляющей компании может стать то, что футбольный клуб систематически указывает "Спорт-Ин" на недостатки в работе стадиона "Ростов-Арена".

"Договор между ФГУП "Спорт-Ин" и ФК "Ростов" не претерпел изменений и действует в полной мере. Наше сотрудничество с ФК "Ростов" базируется на существующем договоре", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Спорт-Ин", отметив что сроки перехода стадиона в управление региональным властям никак не связаны с характером отношений между унитарным предприятием и футбольным клубом.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

"Ростов" после восьми туров набрал 17 очков, команда делит места с первого по третье с "Краснодаром" и "Зенитом", в активе которых такое же количество очков. В девятом туре, который пройдет с 13 по 16 сентября, дончане на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".