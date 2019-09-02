Хоккеист ЦСКА Калинин надеется на поддержку болельщиков благодаря "Бесценной лиге"

12-й сезон КХЛ в воскресенье открылся матчем за Кубок открытия, в котором ЦСКА принимал "Авангард" и проиграл со счетом 1:3.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Сергей Калинин выразил надежду, что болельщики по ходу очередного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря "Бесценной лиге" будут мотивировать игроков на новые победы. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы надеемся, что на протяжении всего сезона любители хоккея будут заряжать нас драйвом, вдохновлять на новые свершения, мотивировать на победы. А благодаря "Бесценной лиге" мы чувствуем эту поддержку не только на трибунах, но и в интернете. Каждый раз, когда болельщики проявляют к тебе интерес - что в Москве, что в Омске - это очень греет душу", - сказал Калинин.

По итогам прошлого сезона приз "Бесценный игрок" в рамках проекта, согласно которому болельщики могли разделить "Бесценный трофей" с игроками любимых клубов, получил форвард ЦСКА Кирилл Капризов.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей", - возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.