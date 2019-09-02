Гомельский: игра Кубка мира с россиянами не станет легкой для аргентинских баскетболистов

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч со сборной России по баскетболу для команды Аргентины на Кубке мира не будет легкой прогулкой. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации баскетбола Евгений Гомельский.

В понедельник россияне обеспечили себе досрочный выход во второй групповой раунд Кубка мира, переиграв команду Южной Кореи со счетом 87:73 в матче второго тура предварительного этапа. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная России сыграет против аргентинцев за первое место в группе В.

"Задачу минимум команда выполнила и идет дальше. И мне кажется, легкой прогулки у аргентинцев не будет, - сказал Гомельский. - Мне нравится, как сражается российская команда, несмотря на такие потери высококлассных баскетболистов перед турниром".

"У этой сборной еще есть куда расти, есть возможность лучше сыграться. В этом плане я большего жду от ветеранов: [Андрея] Воронцевича, [Никиты] Курбанова и особенно [Сергея] Карасева, который пока этот турнир проводит ниже своего уровня", - сказал Гомельский.

Перед Кубком мира сборная России потеряла из-за травм Алексея Шведа, Джоэла Боломбоя, Дмитрия Кулагина, Ивана Ухова и Тимофея Мозгова.