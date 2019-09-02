Кириленко: российские баскетболисты выполнили минимальную задачу на Кубке мира

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России выполнили задачу-минимум на Кубке мира в Китае, пройдя предварительный групповой этап турнира. Об этом ТАСС по телефону заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В понедельник россияне обеспечили себе досрочный выход во второй групповой раунд Кубка мира, переиграв команду Южной Кореи со счетом 87:73 в матче второго тура предварительного этапа. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная России сыграет против аргентинцев за первое место в группе В.

"Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус, - сказал Кириленко. - Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий [против команды Нигерии - 82:77]".

Заключительный матч группы В Россия - Аргентина пройдет в китайском Ухане 4 сентября, начало - 15:30 мск. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.