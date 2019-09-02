Эксперт: российские баскетболисты расслабились во второй четверти матча КМ с южнокорейцами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу несколько расслабилась во второй четверти матча Кубка мира со сборной Южной Кореи. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал двукратный серебряный призер мировых первенств в составе российской команды Виталий Носов.

В понедельник россияне обеспечили себе досрочный выход во второй групповой раунд Кубка мира, переиграв команду Южной Кореи со счетом 87:73 в матче второго тура предварительного этапа. В заключительном туре предварительного группового раунда сборная России сыграет против аргентинцев за первое место в группе В. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, по итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

"Матч легким не выдался, во второй четверти мы немного расслабились и дали соперникам догнать. Класс южнокорейского баскетбола несопоставим с нашим, так что это была тренировка перед боем, дальше у нас практически начинается вторая группа, начинаем дорогу к плей-офф, - сказал Носов. - Следующий матч будет посложнее, аргентинская команда - один из лидеров мирового баскетбола, там играют серьезные ребята. Сейчас уже все по-взрослому, так что желаю ребятам удачи".

Носов отметил удачные действия российских баскетболистов, хотя и подчеркнул, что многим из них не хватает опыта выступлений на высоком уровне.

"Карасев немного потерял ритм, невозможно хорошо играть в сборной, если ты "сидишь" в клубе. Удивляюсь на наших ребят - как сегодня играли Зубков, Кулагин, ведь многие ребята сидят на скамейках в клубах, здесь им сложно перестроится, держать в голове, что никто кроме них не сыграет. Карасева замучили травмы, этот сезон был для него очень тяжелым, играет нестабильно, но будем в него верить. Если три года назад было противостояние Шведа и Карасева, то сейчас ему нужно заново доказывать свою состоятельность, быть одним из лидеров сборной", - добавил Носов.

"Лидеров в сборной у нас нет, но это и неплохо. Где-то [хорошо сыграл] Карасев, где-то хорошие эпизоды у Кулагина. Мотовилов сегодня побольше времени получил, было видно несколько качественных моментов. Хотя тяжело, конечно, из первой лиги попадать на чемпионат мира, нужен опыт игры против сильнейших спортсменов, - добавил собеседник агентства.