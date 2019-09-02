Футболист Навас перешел из "Реала" в ПСЖ

ТАСС, 2 сентября. Вратарь Кейлор Навас перешел из испанского "Реала" во французский ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Контракт с 32-летним коста-риканским голкипером рассчитан на четыре года. Навас стал первым костариканцем в истории ПСЖ.

"Я испытываю особенно сильные эмоции, подписав контракт с ПСЖ. Я приехал во Францию с огромными амбициями. Я сделаю все, чтобы помочь команде завоевать новые титулы, для этого я отдам весь свой профессионализм и опыт", - сказал Навас.

Навас перешел в "Реал" в 2014 году. Вместе с мадридским клубом Навас стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза - клубный чемпионат мира, и дважды - Суперкубок УЕФА.

Также он выступал за клуб из Коста-Рики "Саприсса", испанские "Альбасете" и "Леванте". В составе национальной команды Навас стал бронзовым призером Золотого кубка КОНКАКАФ (2009).