В чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров в Ижевске примут участие 300 спортсменов

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет пройдет в Ижевске с 1 по 3 ноября, в нем примут участие 300 спортсменов из 30 стран. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии.

"В чемпионате примут участие представители 30 стран. Столица Удмуртии примет около 1000 гостей из Германии, Франции, Австрии, Нидерландов и других стран Европы", - говорится в сообщении.

Поединки пройдут в ледовом дворце "Олимпиец". Всего будет разыграно 14 комплектов медалей в семи весовых категориях у мужчин и в семи весовых категориях у женщин. В качестве талисмана соревнований был выбран яркий представитель удмуртской фауны - речной бобр по имени Дан.

Соревнования приурочили к Году здоровья, который проводится в республике, а также к 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Россия в третий раз примет чемпионат Европы до 23 лет: в 2006 году первенство состоялось в Москве, в 2011-м - в Тюмени.