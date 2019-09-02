Россиянки стали седьмыми в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 2 сентября. Женская сборная России по современному пятиборью заняла седьмое место в эстафете на чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянки набрали 1281 очко, за сборную России выступали Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Победу в эстафете одержали мексиканки (1338 очков), второе место заняла первая сборная Венгрии (1329), третье - команда Южной Кореи (1326). Всего в эстафете приняли участие 13 команд, в том числе две сборные Венгрии.

В фехтовании россиянки заняли 10-е место, в плавании - второе, в конкуре - девятое, лазер-ране - третье. Эстафеты не входят в программу Олимпийских игр.

Во вторник пройдет мужская эстафета, где в составе российской сборной выступит олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун. На чемпионатах мира россиянки дважды выигрывали эстафету (1993, 2010), трижды становились серебряными призерами (2001, 2003, 2005) и дважды - бронзовыми (2006, 2013).

Чемпионат мира завершится 8 сентября.