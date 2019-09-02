Футболист Мевля перешел из "Зенита" в "Сочи"

ТАСС, 2 сентября. Словенский защитник Миха Мевля перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Подробности соглашения с 29-летним игроком не разглашаются.

Мевля перешел в "Зенит" летом 2017 года, с февраля по июнь 2019 года футболист на правах аренды выступал за "Ростов". В составе "Зенита" Мевля провел 43 матча, в которых забил один мяч. Также футболист выступал за словенскую "Горицу", румынское "Динамо" (Бухарест), швейцарскую "Лозанну" и израильский "Бней Сахнин".

В составе сборной Словении игрок провел 21 матч, в котором забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Мевля стал восьмым футболистом, перешедшим в летнее трансферное окно из "Зенита" в "Сочи", который впервые пробился в высший дивизион чемпионата России. Ранее состав сочинского клуба пополнили российские защитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, российские нападающие Дмитрий Полоз, Антон Заболотный и Андрей Мостовой (на правах аренды).