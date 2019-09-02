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Футбол в Италии

"Рома" арендовала футболиста "Арсенала" Мхитаряна

Cоглашение с 30-летним полузащитником рассчитано до конца сезона

ТАСС, 2 сентября. Армянский футболист Генрих Мхитарян перешел из английского "Арсенала" в итальянскую "Рому" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянской команды.

Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Мхитарян в прошлом сезоне провел за "Арсенал" 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Он также выступал за армянский "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

Мхитарян является четырехкратным чемпионом Армении, трижды он стал победителем чемпионата Украины. Также на его счету две победы в Суперкубке Германии, а также - в Кубке английской лиги, Суперкубке Англии и Лиге Европы.

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