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Сборные по футболу

Жеребьевка чемпионата мира по пляжному футболу пройдет 14 сентября

Церемония жеребьевки начнется в 02:30 мск в парагвайском городе Луке

ТАСС, 2 сентября. Жеребьевка чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в ночь с 13 на 14 сентября в парагвайском городе Луке. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония жеребьевки начнется в 02:30 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет в Парагвае в период с 21 ноября по 1 декабря. В турнире примут участие 16 национальных сборных, в том числе и сборная России.

Российская команда выигрывала мировое первенство дважды (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.

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