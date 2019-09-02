Футболист "Рубина" Сорокин подписал контракт с "Краснодаром"

ТАСС, 2 сентября. Защитник Егор Сорокин перешел из казанского "Рубина" в "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на пять лет. Отмечается, что до конца сезона Сорокин будет выступать в "Рубине" на правах аренды.

Cорокин выступал за "Рубин" с июля 2017 года, за это время он провел в составе клуба 59 матчей, в которых забил семь голов. Также на его счету один матч за национальную сборную России.

"Краснодар" после восьми туров занимает первое место в чемпионате России, набрав 17 очков, "Рубин" идет девятым, в активе клуба 10 очков.