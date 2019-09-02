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КХЛ

"Спартак" проиграл рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:2

ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак" в гостях в овертайме со счетом 1:2 уступил рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Якуб Берглунд (12-я минута) и Картер Эштон (61), у "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (32).

Карсумс набрал 250-е очко (125 голов + 125 результативных передач) в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 444-й матч, ранее он выступал за рижское и московское "Динамо".

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 4 сентября, "Динамо" в этот же день примет нижегородское "Торпедо".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 ОТ;
  • "Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 2:4;
  • "Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:4.
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