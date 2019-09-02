"Спартак" проиграл рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак" в гостях в овертайме со счетом 1:2 уступил рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Якуб Берглунд (12-я минута) и Картер Эштон (61), у "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (32).

Карсумс набрал 250-е очко (125 голов + 125 результативных передач) в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 444-й матч, ранее он выступал за рижское и московское "Динамо".