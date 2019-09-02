"Спартак" проиграл рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак" в гостях в овертайме со счетом 1:2 уступил рижскому "Динамо" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Якуб Берглунд (12-я минута) и Картер Эштон (61), у "Спартака" отличился Мартиньш Карсумс (32).
Карсумс набрал 250-е очко (125 голов + 125 результативных передач) в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 444-й матч, ранее он выступал за рижское и московское "Динамо".
В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 4 сентября, "Динамо" в этот же день примет нижегородское "Торпедо".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 ОТ;
- "Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 2:4;
- "Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:4.