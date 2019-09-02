Антидопиноговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана

ТАСС, 2 сентября. Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что Коулман пропустил три допинг-теста за последний год, в связи с чем его могли отстранить на длительный срок за нарушение антидопинговых правил, что ставило под угрозу его выступление на чемпионате мира этого года и Олимпийских играх - 2020. Спортсмен мог получить дисквалификацию до двух лет.

Сообщается, что 23-летний спортсмен сумел доказать, что один из пропущенных допинг-тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, а не на 1 июня, когда он был зарегистрирован. Последний пропуск допинг-теста спортсменом случился 26 апреля 2019 года. Таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Учитывая эти факты, USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию со спортсмена, он сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.

Коулман установил мировой рекорд в беге на 60 м в феврале прошлого года, преодолев дистанцию за 6,34 секунды. Он является двукратным серебряным призером чемпионата мира 2017 года (100 м, эстафета 4 по 100 м) и победителем чемпионата мира в помещении на дистанции 60 м.