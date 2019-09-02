Крикунов: результат для хоккеистов "Динамо" на старте сезона важнее содержания игры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" важнее одерживать победы, чем показывать зрелищную игру в первых матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В понедельник в своем стартовом матче регулярного чемпионата "Динамо" на домашнем льду переиграло нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2.

"Хорошо, что мы сегодня выиграли, результат сейчас важнее самой игры. Не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы привыкнуть к площадкам ("Динамо" с сезона-2019/20 перешло на площадки "североамериканских" размеров). На тренировках было все нормально, но когда началась игра, пошла суета и ошибки", - отметил Крикунов.

В первом звене с капитаном команды Вадимом Шипачевым в стартовой встрече играли новички команды Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин. Шипачев и Петерссон отметились заброшенными шайбами. "Первая тройка нас пока устраивает, думаю, что пока они и дальше будут так играть. На сегодняшний день у нас все полевые игроки здоровы, травмированных нет", - подчеркнул Крикунов.

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски, несмотря на поражение, остался доволен игрой своей команды. "Думаю, игра получилась интересной, но надо правильно играть, держать план всю игру, а в первой смене после гола мы сразу ушли от игрового плана, совершили грубую ошибку, после чего инициатива перешла к "Динамо". Потом пошла неудачная серия удалений, после них мы пропустили еще гол. Я командой доволен, но соперник забил на гол больше, если так будем играть весь сезон, то у нас будет много очков", - отметил Немировски.

На третьей минуте матча большим штрафом (5 минут) и дисциплинарным до конца игры был наказан защитник "Торпедо" Антон Волченков. "Волченкова не хватало. Он не грубый игрок, мы смотрели видео, но просто соперник чуть раньше сыграл шайбу. Судья принял правильное решение", - заключил главный тренер "Торпедо".