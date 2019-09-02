Шипачев: хоккеисты "Динамо" в стартовом матче КХЛ с "Торпедо" действовали сумбурно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" действовали сумбурно в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо". Об этом журналистам рассказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2.

"Сегодня первая игра была, здорово, что выиграли. А по игре - много сумбура, туда-сюда гоняли шайбу. Тренер сказал, что играли, как в деревне. Будем разбираться, думаю, что предстоит серьезное собрание", - сказал Шипачев.

Шипачев отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, он был признан лучшим игроком матча в составе своей команды. "Конечно, заброшенная шайба придала уверенности. Но мы постоянно первыми пропускаем. Будем разговаривать и что-то менять в этом плане", - отметил капитан "Динамо".

Следующий матч "Динамо" проведет 4 сентября с одноименной командой из Минска.