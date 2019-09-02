Новичок ХК "Динамо" Петерссон отметил, что уже почувствовал высокий уровень Шипачева

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новичок московского "Динамо" Андре Петерссон отметил, что уже успел почувствовать высокий уровень мастерства партнера по звену Вадима Шипачева. Об этом шведский нападающий рассказал ТАСС.

Петерссон пополнил состав "Динамо" в межсезонье, в прошлом сезоне он выступал за казахстанский "Барыс".

"Шипачев - очень хороший игрок, у него очень хорошее понимание хоккея. Он многое знает о хоккее, очень здорово с ним играть. Я уже почувствовал высокий уровень Шипачева. Я должен показывать свою лучшую игру, действуя с ним, думаю, что мы будем хорошо взаимодействовать", - сказал Петерссон.

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" победило нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2. Петерссон стал автором одной из шайб с передачи Шипачева, а сам капитан "Динамо" сравнял счет в матче спустя 11 секунд после первой пропущенной шайбы. "Первая игра, было немного нервозно, мы не показали красивой игры, но добыли важную победу, которая придаст нам позитивной энергии. Гол Шипачева перевернул игру, ему нельзя давать таких шансов, он их реализует. Считаю, что потом мы контролировали ход периода", - отметил Петерссон.

Гол Петерссона в ворота "Торпедо" стал для шведского форварда сотым в КХЛ. "Я не знал, что это мой сотый гол в КХЛ, Шипачев на скамейке мне сказал, а потом уже диктор по арене объявил. Я очень счастлив", - заключил собеседник агентства.

Следующий матч "Динамо" проведет 4 сентября с одноименной командой из Минска.